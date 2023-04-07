Подмосковье 07 апреля 2023, 16:08 Конкурс на стипендию фонда «Новые имена» среди учащихся музыкальных школ стартует в Подмосковье 14 апреля Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

Талантливые юные музыканты из школ искусств Подмосковья смогут получить стипендию фонда «Новые имена». Отборочный тур начнется в Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Прокофьева 14 апреля.

Те школьники, кто справятся с отборочным туром, смогут побороться за участие в международной творческой школе «Новые имена» в Суздале. Там будут организованы индивидуальные мастер-классы и занятия с ведущими преподавателями России, участие в концертах и художественных выставках, экскурсии по городу.

Реклама

10 апреля стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена» выступят в Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева. На концерте прозвучат произведения для фортепиано, струнных, духовых и народных инструментов. Среди исполнителей будут Софья Бурцева, Ирина Филипович, Анна Сато и Спиридон Хатзидимитриадис.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много пасхальных мероприятий. Афиша обновляется ежедневно.