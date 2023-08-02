Подмосковье 02 августа 2023, 05:00 Конкурс на самый зеленый двор проведут в Подмосковье в августе

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Главное управление содержания территории объявило конкурс на самый зеленый двор Подмосковья. Заявки на него будут принимать до 14 августа.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году на конкурс подали 118 заявок из 26 городских округов. Победители получили луковицы тюльпанов, саженцы гортензий и грамоты. В этом году заявки на конкурс будут принимать до 14 августа, голосование пройдет с 15 по 18 августа, а победителей объявят 28 августа.

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«Главным условием участия является любовь к своей территории и нестандартный подход к озеленению двора. А дополнительным — в оформлении не должен присутствовать декор из отработанных покрышек. Живым растениям — живой дом. По традиции отберем 30 лучших локаций и поделимся идеями по озеленению дворов в нашем », — сказала глава ГУСТ Светлана Аипова.

Прислать фотографии на конкурс можно на почту gust_info@mosreg.ru. В письме необходимо указать адрес и контакты для обратной связи.

Подробнее о конкурсе можно узнать в Telegram-канале ГУСТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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