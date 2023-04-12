Подмосковье 12 апреля 2023, 13:32 Конкурс на самый чистый округ стартовал в Подмосковье Фото: Министерства благоустройства МО / Министерство благоустройства

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Конкурс «Чистое Подмосковье» стартовал 10 апреля для всех желающих. Главный приз — однодневная экскурсионная поездка. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов мы запустили конкурс „Чистое Подмосковье“, приуроченный к Месяцу чистоты и благоустройства. В нем смогут принять участие все жители, проживающие на территории нашего региона», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Подать заявки можно по трем номинациям: «Мы вместе» — среди жителей многоквартирных домов и сотрудников учреждений, «Многоквартирный дом/двор образцового содержания» и «Самый чистый населенный пункт». Сбор конкурсных материалов продлится до 25 апреля. Итоги подведут до 29 апреля.

«Уже много лет наши председатели советов многоквартирных домов выходят на субботники, чтобы сделать свои дворы чище и краше. Совместный труд объединяет, сплачивает и становится хорошей практикой добрососедства», — сообщила руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

Участникам необходимо отправить фото до и после уборки территории. Эксперты будут оценивать элементы атрибутики субботника: слоган команды, креативный подход к проведению субботника, а также количество мероприятий, проведенных во время уборки. Сюда относятся: рыхление зеленых насаждений, разбивка цветников, огородов и многое другое.

Заявки на участие необходимо направить в муниципальные отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области или на почту info@upravdommo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов в Московской области.

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