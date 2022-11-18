Подмосковье 18 ноября 2022, 21:07 Конкурс на самых эрудированных волонтеров прошел в Подмосковье

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С 25 августа по 8 ноября региональное движение "Волонтеры Подмосковья" провели целую серию кмандообразущх игр, которые направлены на развитие добровольчества в Подмосковье. В играх приняли участие более тысячи добровольцев. Для них по всему региону прошли десять интеллектуальных игр, связанных с патриотизмом.

"Также для активистов было проведено 10 образовательных семинаров, на которых выступило более 40 спикеров", - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

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Финальная игра прошла на территории Звездного городка. Там настоящие космонавты проходят обучение непростому ремеслу и подготавливаются к своим полетам. Победители квиза получили памятные награды. На первом месте оказалась команда из Пушкино, на втором - участники из Подольска, третье почетное место занял коллектив из Солнечногорска.

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