Подмосковье 22 декабря 2022, 11:35 Конкурс на самую красивую снежную фигуру прошел на набережной Сенежа в Солнечногорске

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Самую красивую снежную фигуру выбрали в Солнечногорске, участие в конкурсе принимали семьями. Набережная озера Сенеж заполнилась снеговиками всех видов и размеров.

Организаторы конкурса выдавали участникам морковки, ветки и краски для снеговиков. Пока они лепили, на набережной играла зажигательная музыка. У каждой снежной скульптуры была своя придуманная авторами история, за это в конкурсе присуждали дополнительный бал за креативность.

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«Снега хватает, это уже большой плюс. Люди пришли. У нас оказалось почти два десятка участников. Кто-то креативил больше, кто-то меньше, но самое главное, что каждый выразил свое мнение в снежной скульптуре. Получилось весело», — рассказал директор МБУК «Парки Солнечногорья» Сергей Митряшин.

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Юные участники получили фото на память и сладкий подарок за рвение к победе. Конкурс на лучшего снеговика в этом году проводили впервые, однако организаторы обещают, что он далеко не последний. Узнать о дате проведения следующего конкурса можно будет в социальных сетях парков Солнечногорска.

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