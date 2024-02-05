Подмосковье 05 февраля 2024, 14:41 Конкурс на самую красивую матрешку начался в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Онлайн-конкурс для производителей и коллекционеров матрешек запустили в Подмосковье. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого нужно разместить фотографии своих матрешек на сайте matreshka.site, где проходит голосование.

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На первом этапе экспонаты оценят посетители сайта. Будут учитываться не только баллы, но и комментарии под фото. Окончательную оценку матрешкам даст жюри. Конкурс продлится до декабря 2024 года.

Матрешка, как традиционная русская игрушка, появилась в Сергиевом Посаде более ста лет назад. Ее появление связывают с именем мецената Саввы Морозова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша февральских мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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