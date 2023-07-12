Подмосковье 12 июля 2023, 13:15 Конкурс на самое удобное и оригинальное место отдыха в лесу начался в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Творческий конкурс на лучшую благоустроенную зону отдыха начался среди лесничеств Подмосковья. Победителей определят в августе.

«В местах, где жители любят проводить время, лесничие создают комфортные, современные места отдыха. Сейчас определяются точки размещения и разрабатываются дизайн-концепции для проектов, которые будут участвовать в конкурсе», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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При оценке мест отдыха будут учитываться целесообразность выбора лесного участка, оригинальность и творческий подход при реализации замысла, а также мастерство исполнения и креативность. В августе экспертное жюри определит победителей конкурса. Участвовать будут 19 филиалов лесничеств, подведомственных подмосковному Комлесхозу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья. Он подчеркнул, что что от жителей области поступает большой запрос на отдых и прогулки около воды.

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