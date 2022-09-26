Конкурс на реконструкцию колледжа объявили в Воскресенске | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Конкурс на реконструкцию колледжа объявили в Воскресенске

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Министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова сообщила о том, что объявлен конкурс на реконструкцию колледжа в городском округе Воскресенск. По техзаданию при реконструкции должны предусмотреть надежную звукоизоляцию, ограждающие конструкции, установку двойных дверей, охранную сигнализацию и усиленный пол.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила о том, что объявлен конкурс на реконструкцию колледжа в городском округе Воскресенск. По техзаданию при реконструкции должны быть предусмотрены: надежная звукоизоляция, ограждающие конструкции, установка двойных дверей, охранная сигнализация и усиленный пол.

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Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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Реконструкция проведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы на всех этапах финансируются за счет средств бюджета Московской области. Заявлены следующие цели выполнения работ: обеспечение объекта реконструкции архитектурными, функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, которые отвечают современным потребностям людей и направлены на создание комфортной среды.

Завершат реконструкцию в 2024 году.

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