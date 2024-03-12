Подмосковье 12 марта 2024, 16:50 Конкурс на противопожарную тематику для воспитанников социальных центров прошел в Подмосковье Главное управление МЧС России по Московской области

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Областной этап конкурса на противопожарную тематику «Зажги свою звезду!» прошел на базе Московского физико-технического института в Долгопрудном 12 марта. Его участниками стали воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Как рассказали в Главном управлении МЧС Подмосковья, в конкурсе участвовали ребята из 17 округов региона. Они представили свои работы в девяти номинациях. Это песни, стихи, хореографические представления, театральные постановки и многое другое.

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По словам председателя жюри, начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД и МЧС Подмосковья Михаила Алхимова, профилактическая работа с детьми — одно из приоритетных направлений работы организов пожарного надзора.

«Наша основная задача — обучить ребят культуре безопасности, научить их избегать опасных ситуаций и правильно действовать в критические моменты. И, как показывает практика, эти знания лучше всего усваиваются через интерактив. Несколько лет мы проводили среди воспитанников социально-реабилитационных центров игру КВН, а в этом году решили поменять формат и предложили школьникам проявить свои творческие способности и знания в области пожарной безопасности в другой форме», — сказал он.

Победители конкурса получили заслуженные награды. Для гостей мероприятия обустроили интерактивные площадки на противопожарную тематику.

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