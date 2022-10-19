Конкурс на поставку мультимедийного оборудования для школ объявили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 19:42 Конкурс на поставку мультимедийного оборудования для школ объявили в Подмосковье Фото: unsplash.com

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал восемь закупок. Несколько закупок производятся для определения подрядчиков по капремонту школ региона и оснащению компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием.

Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил закупки по определению исполнителей ремонтов в МБОУ «Гимназия № 10» города Луховицы, МБОУ «Выкопанская СОШ» поселка Сельхозтехника и в МБОУ «Фруктовская СОШ» поселка Фруктовая.

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Кроме того, комитет сообщил о закупке услуги на поставку компьютерного, мультимедийного и презентационного оборудования для школ. Господдержка оказывается в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

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Среди прочих объявлена закупка на поставку топлива по топливным картам в будущем году для ГБУ МО «Автохозяйство». Предприятие оказывает услуги по транспортному обслуживанию организаций и физлиц столицы и области.

Также объявлены закупки услуг по финансовой аренде на поставку коммунальной техники, на строительство разноуровневого пешеходного перехода в Серпухове и на поставку технической соли для улиц нескольких округов в зимний период.

Подробности этих закупок можно узнать на сайте.