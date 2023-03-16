Подмосковье 16 марта 2023, 17:18 Конкурс на получение субсидий для поддержки племенного животноводства объявили в Подмосковье Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В Московской области объявили о проведении конкурса по отбору научных и профессиональных образовательных организаций, которые производят сельхозпродукцию, ее первичную и последующую переработку. Участники смогут получить гранты в форме субсидий, сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

Во время конкурса будут оценивать результаты работы организаций по развитию племенного животноводства за минувший год.

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«Размер выделенной суммы зависит от объемов поголовья, которое есть у организации. Предоставляя финансовую поддержку этим организациям, мы сохраняем и развиваем базу племенного животноводства в регионе», — сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Заявки на конкурс будут принимать до 14 апреля текущего года. Конкурс пройдет с 17 по 21 апреля 2023 года.

В 2022 году на поддержку племенного животноводства в Подмосковье были выделены гранты в размере 50 миллионов рублей.

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