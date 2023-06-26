Подмосковье 26 июня 2023, 14:49 Конкурс на определение талисмана Десятилетия науки и технологий продлится в Подмосковье до 31 июля

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Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по определению талисмана Десятилетия науки и технологий. Отправить свои работы можно до 31 июля. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Конкурсантам необходимо предложить свою идею символа, который будет в течение десяти лет напоминать о научных и технологических достижениях России. Талисман может быть представителем российской флоры или фауны, природным явлением или придуманным персонажем.

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Работу победителя конкурса презентуют на III Конгрессе молодых ученых в центре «Сириус» в Сочи. Финалистам вручат грамоты и памятные призы.

Отмечается, что президент России объявил 2022–2031 годы Десятилетием науки и технологий. Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

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