Подмосковье 07 февраля 2024, 19:10 Конкурс на оказание услуг по техобслуживанию станций наблюдения за воздухом объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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В Подмосковье объявили конкурсы на оказание услуг по техобслуживанию стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом. Обновить планируется измерительные станции в северной, южной, западной и восточных частях Московской области.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещения о проведении открытых конкурсов опубликованы в Единой информационной системе.

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Постоянный мониторинг воздуха необходим для обеспечения комфортной жизни жителей региона, а также для сохранения окружающей среды. Специалисты исследуют воздух на содержание загрязняющих веществ, таких как оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, аммиак.

Оказание услуг осуществляется в рамках реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья». Финансирование на работу станций выделят из бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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