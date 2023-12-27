Подмосковье 27 декабря 2023, 15:57 Конкурс на лучшую презентацию компании «Мострансавто» запустили в Подмосковье АО "Мострансавто"

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Компания «Мострансавто» объявила конкурс на лучшую презентацию, сделанную на основании данных сайта mostransavto.ru. Победитель получит возможность занять должность в управлении по связям с общественностью.

«В презентации необходимо указать общую информацию о компании, обозначить главные достижения, а также ключевые события, которые произошли в „Мострансавто“ в 2023 году. Участники конкурса могут воспользоваться нашим Telegram-каналом для поиска подробной информации», — уточнили в «Мострансавто».

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Презентации нужно направить до 15 января на электронную почту oprosmta@yandex.ru в форматах *pptx и *pdf. Файлы, не соответствующие этим требованиям, не будут учитываться.

От каждого участника принимается по одной презентации.

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