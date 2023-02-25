Подмосковье 25 февраля 2023, 21:57 Конкурс на лучшую куклу Маслену провели в городском парке в Кашире

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В массовых гуляниях в городском парке Каширы поучаствовали более тысячи жителей. В этом году организаторы провели конкурс на лучшую куклу Маслену.

Самодельная игрушка должна была быть не менее одного метра в высоту и наряжена в традиционную русскую одежду. Куклы украсили фотозону праздника.

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«Поскольку Маслен было немного — всего шесть штук, мы решили, что в конкурсе победила дружба. Все участники получили призы и грамоты», — заявила директор МАУК «Городской парк» Олеся Кожадей.

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Праздник начался с детской анимационной программы. Кроме увлекательных игр и ростовых фигур самые маленькие жители города могли покататься на оленьей или собачьей упряжке, обучиться на мастер-классах по изготовлению кукол и попробовать себя в росписи традиционных матрешек.

На центральной площади гости гуляний могли согреться с помощью напитков и угоститься блинами и сладостями.

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