Подмосковье 01 декабря 2022, 22:39 Конкурс на лучшую елку двора проведут в Подмосковье

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Главное управление содержания территорий объявило конкурс «ГУСТая елка твоего двора». Победитель будет выбран по итогам народного голосования.

Конкурс пройдет в telegram-канале РевиZорро. Условия участия простые: дерево должно находиться на придомовой территории и быть украшенным жителями прилегающих домов. Конкурсантам надо сделать три фотографии елки и написать небольшое эссе о дружбе с соседями, совместном украшении двора, а также почему должен победить именно их новогодний символ.

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«Новый год — время подарков, и мы хотим поощрить жителей, которые вкладывают душу и время в чистоту и красоту своих дворов», — сказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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С 1 по 18 декабря включительно жителям региона необходимо прислать фотографии и эссе на почту gust_info@mosreg.ru. Памятные призы и подарки будут вручены до 31 декабря.