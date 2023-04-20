Подмосковье 20 апреля 2023, 14:19 Конкурс на лучший проект глэмпинга или модульного отеля начался в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Организаторы глэмпингов и модульных средств размещения путешественников смогут получить субсидию от государства на реализацию своего проекта. Двадцатого апреля стартовал конкурс Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Участвовать в конкурсе смогут те, кто планирует в 2023-2024 годах открыть модульное некапитальное средство размещения туристов. Это могут быть глэмпинги, быстровозводимые гостевые дома или другие объекты. В каждом должен быть санузел.

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Лучшие инвестиционные проекты получат субсидию из федерального бюджета, с помощью которой можно будет возместить часть затрат на приобретение и монтаж конструкций.

Подробнее о конкурсе можно прочитать тут. Заявки принимаются до 11 мая.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил о сайте welcome.mosreg.ru, с помощью которого можно найти уже существующие глэмпинги и другие необычные отели в Подмосковье.

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