Конкурс на лучший отремонтированный подъезд стартовал в Подмосковье

Ежегодный конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» в очередной раз стартовал в регионе. Он проводится в рамках реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Мой подъезд». Его цель — привести к нормативному состоянию подъезды в многоквартирных домах и обеспечить жителям благоприятные условия для проживания. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Конкурс стартовал 14 декабря. Жители региона могут представить свой подъезд в пяти номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей», «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья», который делится на 3 группы «в домах низкой этажности, в домах средней этажности, в высотных домах» и «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».

Как отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, люди принимают активное участие в ремонте. Они сами решают, какие новшества применить, а также самостоятельно определяют дизайн и концепцию.

«В результате мы видим не обычный результат, а работу, выполненную с душой», — сказал глава ведомства.

Участвовать в программе могут все желающие собственники жилья. Свое решение они должны утвердить на общем собрании совместно с управляющей компанией. При этом жители подъезда имеют право предложить любе оформление подъезда и могут полностью контролировать ход ремонтных работ.

В министерстве ЖКХ обращают внимание, что работы, которые не входят в перечень рекомендованных и указанных в госпрограмме, полностью финансируются за счет собственников.

По словам Антона Велиховского, в 2021 году уже отремонтировано более 11 тысяч подъездов в рамках программы «Мой подъезд». Всего же предусматриваются работы по 12,2 тысячи подъездов. Таким образом, годовой план к настоящему моменту выполнен на 92%.