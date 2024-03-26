Подмосковье 26 марта 2024, 17:59 Конкурс на лучший авторский скворечник пройдет в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня проведут конкурс авторского скворечника. Он состоится в рамках общеобластного проекта «Пернатые в парках».

Всем участникам необходимо привезти свои креативные работы в отдел культуры администрации городского округа Лобня по адресу: улица Чехова, дом № 5. Прием скворечников на конкурс продлится до 3 апреля.

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Итоги конкурса подведут 4 апреля, а награждение победителей и участников состоится 6 апреля в парке «Киово».

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