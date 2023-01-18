Подмосковье 18 января 2023, 12:41 Конкурс на лучший авторский дизайн транспортной карты «Стрелка» стартовал в Подмосковье

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Жителям Подмосковья предлагают принять участие в творческом конкурсе и разработать дизайн транспортной карты «Стрелка». Прием заявок и макетов продлится до 29 января.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Важно, чтобы работы были посвящены Московской области. Жюри выберет лучшие работы и загрузит их на портал «Добродел». Победителей определят сами жители Подмосковья с помощью онлайн-голосования.

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«Творческие работы могут быть посвящены, например, вашим любимым местам в Московской области или историко-архитектурным, природным достопримечательностям региона. Можно обозначить тему и основной посыл дизайна — „Подмосковье в моем сердце“», — отметили в «Мострансавто».

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Отправить дизайн карт необходимо на почту konkursmta@mail.ru. Фотографии должны быть сохранены в высоком разрешении в формате .jpeg, .png или .pdf. В теле письма следует кратко описать работу и указать данные автора: ФИО, город проживания и номер телефона для связи.

Победители онлайн-голосования получат подарки, а позже «Мострансавто» выпустит лимитированную серию карт «Стрелка» с дизайнерскими макетами, набравшими максимальное количество голосов.

Конкурс проводится АО «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья.

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