18 января 2023, 12:41
Конкурс на лучший авторский дизайн транспортной карты «Стрелка» стартовал в Подмосковье
Жителям Подмосковья предлагают принять участие в творческом конкурсе и разработать дизайн транспортной карты «Стрелка». Прием заявок и макетов продлится до 29 января.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Важно, чтобы работы были посвящены Московской области. Жюри выберет лучшие работы и загрузит их на портал «Добродел». Победителей определят сами жители Подмосковья с помощью онлайн-голосования.
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«Творческие работы могут быть посвящены, например, вашим любимым местам в Московской области или историко-архитектурным, природным достопримечательностям региона. Можно обозначить тему и основной посыл дизайна — „Подмосковье в моем сердце“», — отметили в «Мострансавто».
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Отправить дизайн карт необходимо на почту konkursmta@mail.ru. Фотографии должны быть сохранены в высоком разрешении в формате .jpeg, .png или .pdf. В теле письма следует кратко описать работу и указать данные автора: ФИО, город проживания и номер телефона для связи.
Победители онлайн-голосования получат подарки, а позже «Мострансавто» выпустит лимитированную серию карт «Стрелка» с дизайнерскими макетами, набравшими максимальное количество голосов.
Конкурс проводится АО «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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