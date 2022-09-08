null | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 17:14 Поделиться Telegram

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Viber Конкурс на лучшего земельного инспектора впервые начался в Подмосковье null pixabay.com

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В Московской области начался конкурс на лучшего земельного инспектора — он проходит в регионе впервые. Первый этап уже завершился, он проходил 7 и 8 сентября — проводилось специальное тестирование. На текущий момент подали заявки 185 инспекторов из всех округов Подмосковья.

«Коллеги тестировались на знание земельного законодательства Российской Федерации и практики земельного контроля, которое необходимо для качественного выполнения своих профессиональных обязанностей. Подобное тестирование проводится министерством уже четвертый год подряд. Нам важно оценивать уровень подготовки инспекторов, чтобы понять, кому требуется повышение квалификации», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Специалисты Минимущества специально для проведения конкурса разработали девять вариантов тестов. В каждом из них по 20 вопросов, на них предоставлено по три варианта ответов.

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По словам Натальи Адигамовой, основная часть вопросов посвящена деятельности мунземинспекторов в условиях моратория, который ввели в марте текущего года. В его рамках активнее всего проходят именно профилактические мероприятия.

«В чем заключается профилактика: правообладателям земель выдаются предостережения (выдано уже более трех тысяч), проводится консультирование, на территории муниципалитетов размещаются билборды — одним словом, ведется активная информационная кампания. К слову сказать, в этом году по результатам муниципального земельного контроля зафиксировано устранение нарушений на 10 тысячах участках», — подчеркнула министр.

Например, во время осмотров в Подмосковье были выявлены нарушения за то, что не используются больше 41 тысячи земельных участков, еще более 40 тысяч были уличены в нецелевом использовании, самозахват обнаружили почти на 10 тысячах, борщевик Сосновского нашли примерно на пяти тысячах участков. Больше всего осмотров произвели в Домодедове, Шаховской и Солнечногорске.

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