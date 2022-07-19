Конкурс на лучшего мужчину прошел в деревне Буньково

«Первого парня на деревне» выбрали в Бунькове. Им стал Артем Самычин, который регулярно участвует во всех местных мероприятиях. Всего за победу боролись шесть человек.

Артем хоть и часто участвует в КВН, благотворительных и творческих встречах, на победу в конкурсе «Мистер Буньково» не рассчитывал. Он поделился, что попал на состязание спонтанно и ради интереса, а сценический опыт помог в победе.

«Кто-то был на сцене в первый раз, я не в первый. Кому-то было тяжелее, кому-то легче в этом плане, и вот это время, проведенное на сцене, дало свои плоды», — рассказал парень.

Участники соревновались в интеллектуальном юморе, богатырских забавах и парных танцах. Мужчины тянули квадроциклы весом 200 килограммов и переворачивали покрышки.

Организатор Татьяна Свистунова рассказала, что конкурс состоялся в деревне впервые, но теперь может стать ежегодным.

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