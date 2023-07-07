07 июля 2023, 15:16
Конкурс на лучшее тематическое оформление подъезда начался в Солнечногорске
Конкурс «Тематический подъезд» начался в Солнечногорске. Одним из первых участников стал дом № 5 по Молодежной улице в микрорайоне Рекинцо-2.
Жители дома украсили стены подъезда изображениями достопримечательностей Солнечногорска. Ирена Однолько помогла с идеей оформления подъезда и воплотила ее в жизнь.
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«Я самостоятельно подбирала цветовую палитру, сделала графический дизайн, совместно с управляющей компанией красила стены. Мне не все равно, в каком подъезде я живу, для меня это важно. Хочется входить в подъезд с приподнятым настроением, потому что это мой дом», — поделилась Ирена.
В доме также провели ремонтные работы по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд».
«Подъезды нашего округа приобретают новый и уникальный вид в рамках нового проекта „Тематический подъезд“. Благодарю жителей за неравнодушие и активное участие в реализации таких тематических ремонтов», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.
Напомним, в прошлом конкурсе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья приняли участие более 45 жителей Солнечногорска.
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Солнечногорск
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