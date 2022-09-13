«Вглядись в лицо героя». Конкурс публикаций о спасателях начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber «Вглядись в лицо героя». Конкурс публикаций о спасателях начался в Подмосковье Конкурс публикаций о спасателях начался для СМИ и госучреждений в Подмосковье

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Московская областная противопожарно-спасательная служба объявила о творческом конкурсе «Отражение» на лучшее освещение работы пожарных и спасателей. Прием заявок продлится до 1 октября.

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На конкурс принимаются печатные, фото- и видеоматериалы, посвященные будням пожарных и спасателей. Работы будут оцениваться по четырем номинациям: лучший печатный материал, лучший видеоматериал, лучшая фоторабота и лучший интернет-проект. Участники могут выбрать для себя одну из трех предложенных тем.

«Всегда на посту» — материалы, отражающие деятельность пожарных и спасателей и подготовку специалистов к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе их тренировки, учения, аттестации, спортивные мероприятия.

«Помощь приходит вовремя» — материалы, демонстрирующие отвагу и мужество работников ГКУ МО «Мособлпожспас» в чрезвычайных ситуациях и на пожарах, а также свидетельства их профессионализма, отваги, внимания к людям, животным и окружающей среде.

«Вглядись в лицо героя» — хроника жизни и работы спасателей и пожарных, проявляющих мужество и героизм в своей работе и жизни. Материалы о рабочих буднях, поисках выхода из трудных ситуаций, о радостях и переживаниях.

Заявки принимаются до 1 октября 2022 года по электронной почте mospas_oorssmi@mosreg.ru с пометкой «На конкурс». Участникам нужно будет обязательно указать свои имя, фамилию и отчество, место работы, должность, название работы или серии работ, год создания и другие сведения по желанию автора.

Печатные материалы принимаются в виде скриншотов опубликованных страниц. Видео должно быть в формате MP4, M4V, MOV или ссылкой. Фотографии — в формате jpg. Интернет-проекты — ссылкой.

Итоги конкурса будут подведены к 1 декабря 2022 года. Победители и призеры конкурса «Отражение» получат ценные призы, кубки и грамоты.

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