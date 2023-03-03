Подмосковье 03 марта 2023, 10:51 Конкурс на лучшее общественное самоуправление стартовал в Подмосковье

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Конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление пройдет в Подмосковье с 3 марта по 3 апреля. Его приурочили к 30-летию регионального парламента, сообщили в Мособлдуме.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков, конкурс повысит эффективность работы ТОСов и положительно скажется на их развитии.

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«ТОСы, как самоорганизации граждан по месту жительства, самые главные помощники в решении вопросов местного значения», — отметил он.

Конкурс проведут по трем номинациям. Это «ТОС — территория комфортного проживания», «ТОС и преемственность поколений» и «ТОС и спорт рядом». Для участия необходимо подготовить проект и подать заявку на электронную почту комитета.

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