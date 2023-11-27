Подмосковье 27 ноября 2023, 13:03 Конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых точек пройдет в Воскресенске Unsplash

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Администрация городского округа Воскресенск проводит конкурс «Зимняя сказка» на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, бытовых услуг и общественного питания. Его главной задачей станет создание праздничного настроения у горожан.

Конкурс проводят по трем номинациям. В их числе лучшее декоративное и световое оформление витрин, фасада и прилегающей территории; лучшее оформление внутренних помещений и лучшая новогодняя елка.

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Участникам рекомендуют проявлять креатив, используя брендбук «Зима в Подмосковье». Дополнительным преимуществом станет организация тематических выставок-продаж, дегустаций и праздничных акций в течение декабря.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку до 25 декабря на адрес электронной почты: vostorg@vos-mo.ru. Ознакомиться с постановлением о проведении конкурса можно на сайте администрации городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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