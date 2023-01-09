Подмосковье 09 января 2023, 16:16 Конкурс на лучшее фото зимнего леса в Подмосковье собрал 200 участников

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С 27 декабря по 25 января Комитет лесного хозяйства Московской области проводит фотоконкурс «Снежнолесье». Участникам необходимо прислать зимний лес региона. Власти получили уже более 200 снимков. Лучший кадр выберут в конце января.

«Зимний лес — это настоящая сказка. За первые две недели на конкурс поступило уже более 200 фотографий», — сообщил глава комитета Олег Баженов.

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Для участия автору фотографии следует разместить ее в Telegram-канале ведомства под закрепленным постом о конкурсе или в любом чате лесничества. При этом следует подписать, когда и где сделан кадр, а также поставить хештег #снежнолесье2023.

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