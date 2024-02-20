Подмосковье 20 февраля 2024, 13:19 Конкурс на лучшее фото автобуса объявили в Подмосковье Медиасток.рф

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Компания «Мострансавто» объявила конкурс на лучшее фото своего автобуса. Победители получат сувениры от перевозчика.

Для конкурса «Автобус в кадре» понадобится сделать оригинальное фото транспорта «Мострансавто» и прислать снимок на почту konkursmta@mail.ru. Лучшие работы разместят в соцсетях перевозчика, а пять победителей конкурса получат призы.

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Фотографии принимаются до 1 апреля. Снимок должен быть горизонтальным, в высоком разрешении. В письме понадобится указать номер автобусного маршрута и городской округ, где сделан снимок. Нужно также написать ФИО и место проживания автора, оставить номер телефона для связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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