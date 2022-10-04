Конкурс на губернаторскую стипендию для деятелей искусства объявили в Подмосковье | 360°

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04 октября 2022, 18:55

Конкурс на губернаторскую стипендию для деятелей искусства объявили в Подмосковье

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Министерство культуры и туризма Московской области объявило конкурс на присуждение стипендии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для выдающихся деятелей культуры и искусства, а также молодым талантливым авторам региона в 2023 году.

Стипендии собираются присуждать на один год по результатам проведения конкурсов в нескольких номинациях. Они призваны содействовать созданию новых произведений литературы, кино, музыкального, театрального, изобразительного и других видов искусства. Все это направлено на популяризацию исторического и культурного наследия народов России.

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Соискатели выдвигаются по ходатайству органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья и некоторых объединений работников культуры и искусства. В разные годы победителями этого конкурса становились авторы сборников стихотворений и прозы, сказок и рассказов, создатели спектаклей, танцев, музыкальных вечеров и многого другого.

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Для участия в конкурсе можно подать заявку в Министерство культуры и туризма Подмосковья с 10 по 29 октября 2022 года. Заявки принимаются по адресу 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01, Управление развития инфраструктуры, региональных проектов и цифровой трансформации работы (станция метро «Мякинино»).

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