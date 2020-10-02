02 октября 2020, 13:46
Конкурс на губернаторские премии в сфере науки стартовал в Подмосковье
В Подмосковье стартовал конкурс на получение премий губернатора области за внедрение научных достижений на коммерческих предприятиях. Победителям вручат по миллиону рублей. Эту награду получат десять человек.
Принимать заявки уже начали в подмосковном Мининвесте. Они могут касаться сфер науки, технологий, инноваций, техники.
Это соискание премий за коммерциализацию научных и научно-технических результатов 2020 года.
Подать заявки можно до 30 октября. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Все разработки должны быть осуществлены в приоритетных направлениях развития науки, утвержденных правительством Московской областиЕкатерина Зиновьева.
Уточнить все подробности об участии можно по телефону 8 (498) 602-06-04 (добавочный 5-42-02) и электронным почтовым адресам eroshokAY@mosreg.ru, vdovinanv@mosreg.ru.