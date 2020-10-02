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    02 октября 2020, 13:46

    Конкурс на губернаторские премии в сфере науки стартовал в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье стартовал конкурс на получение премий губернатора области за внедрение научных достижений на коммерческих предприятиях. Победителям вручат по миллиону рублей. Эту награду получат десять человек.
    Конкурс на губернаторские премии в сфере науки стартовал в Подмосковье

    Принимать заявки уже начали в подмосковном Мининвесте. Они могут касаться сфер науки, технологий, инноваций, техники.

    Это соискание премий за коммерциализацию научных и научно-технических результатов 2020 года.

    Подать заявки можно до 30 октября. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Все разработки должны быть осуществлены в приоритетных направлениях развития науки, утвержденных правительством Московской области

    Екатерина Зиновьева.

    Уточнить все подробности об участии можно по телефону 8 (498) 602-06-04 (добавочный 5-42-02) и электронным почтовым адресам eroshokAY@mosreg.ru, vdovinanv@mosreg.ru.

    Новости SMI.FM