Подмосковье 27 июля 2023, 13:45 Конкурс на благоустройство Дубровицкого леса объявили в Подольске Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о проведении конкурса на продолжение благоустройства Дубровицкого леса в Подольске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

До конца года подрядчику следует обустроить газон, сделать пешеходное покрытие и соорудить настилы, установить освещение и видеонаблюдение, а также малые архитектурные формы.

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Работы будут выполнять в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Их оплатят из бюджета округа и Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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