27 июля 2023, 13:45
Конкурс на благоустройство Дубровицкого леса объявили в Подольске
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о проведении конкурса на продолжение благоустройства Дубровицкого леса в Подольске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
До конца года подрядчику следует обустроить газон, сделать пешеходное покрытие и соорудить настилы, установить освещение и видеонаблюдение, а также малые архитектурные формы.
Реклама
Работы будут выполнять в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Их оплатят из бюджета округа и Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Благоустройство
Аукционы
Реклама
Реклама