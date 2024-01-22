Подмосковье 22 января 2024, 16:24 Конкурс музицирования на духовых инструментах прошел во Фрязине Корытько Евгения

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Музыкальный конкурс исполнительского мастерства на духовых инструментах провели в детской школе искусств Фрязина. На сцене выступили более 100 детей из разных городов Подмосковья.

«Победа в конкурсе дает возможность молодым участникам стать лидерами рейтинга учащихся в Московской области. Также получает дополнительные баллы и преимущества в рейтинговании образовательное учреждение, где учится ребенок», — отметила директор Фрязинской детской школы искусств Елена Диденко.

Евгения Корытько Евгения Корытько Евгения Корытько Евгения Корытько Евгения Корытько Евгения Корытько Евгения Корытько

Фестиваль-конкурс проходит один раз в год и включен в список творческих мероприятий Подмосковья в области художественного образования. На сцене выступили как юные музыканты, только делающие первые шаги в игре на духовых инструментах, так и опытные молодые исполнители.

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