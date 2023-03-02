Подмосковье 02 марта 2023, 12:43 Конкурс мультфильмов «Суздальфест» впервые проведут в Горках Ленинских

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» впервые станет одной из площадок «Суздальфеста» — российского фестиваля анимационного кино. Показы мультфильмов пройдут с 16 по 18 марта.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что работы конкурсной программы «Суздальфеста» покажут в киноконцертном зале музея имени Ленина. Мультфильмы смогут посмотреть и оценить с помощью специального приложения все желающие. По итогам зрительских оценок будут определены лучшие картины — их объявят на закрытии фестиваля 19 марта.

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Фестиваль анимационного кино даст старт акции «Открытая премьера». Это публичный некоммерческий показ эксклюзивных короткометражных мультфильмов и эпизодов сериалов от разных студий России.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно спланировать предстоящий праздник заранее. Сейчас на портале можно найти много мероприятий к 8 Марта, включая необычные.