Красота, грация и интеллект. Конкурс «Мисс Котельники» прошел в Подмосковье

В борьбу за титул «Мисс Котельники — 2019» вступили семь жительниц городского округа. Девушкам предстояло продемонстрировать не только внешние данные, но и удивить жюри своими талантами. А до финала конкурсантки прошли серьезную подготовку.

Источник фото: телеканал «360»

Последние штрихи перед выходом на сцену. Девушки заметно волнуются. Алина Смахтина — жизнерадостная брюнетка, спортсменка. Про себя говорит, что всегда идет до конца. Но к этому конкурсу готовилась особенно.

«Готовились достаточно долго, много репетировали, много было неполадок, нюансов, но мы справились. Много эмоций ожидаю, опыт, воспоминаний, фотографий», — поделилась Алина Смахтина.

Источник фото: телеканал «360»

Девушек выбирали онлайн-голосованием. До финала конкурса участницы прошли серьезную подготовку. Они учились дефилировать, участвовали в фотосессиях, работали с визажистами. Красавицы узнали о секретах публичных выступлений и подтянули вокальные и хореографические навыки. Из 20 претенденток в финал конкурса вышли только семь девушек.

«Все девчонки очень достойные. У нас не было такого, что репетиции проходили у каждой отдельно. И я своими глазами вижу, как каждая из нас старается, прикладывает все свои усилия, возможности. То есть это будет тяжело не оценить и сказать, кто из них худшая. Это очень тяжело. Каждая достойна», — отметила участница конкурса Юлия Тихонова.

Источник фото: телеканал «360»

Красавицы весь вечер демонстрировали свои таланты в ярких образах. Запомнился и конкурс видеовизиток участниц. За две минуты каждая девушка пробовала раскрыть актерский потенциал. Участницы соревновались и в интеллектуальном раунде.

«Критериев несколько, поскольку несколько номеров. Соответственно, будут оцениваться и умственные способности, и красота, и грация. И в каждом конкурсе, в каждой номинации наши участники оценят наших конкурсанток», — рассказал председатель жюри конкурса «Мисс Котельники» Александр Чуприн.

Источник фото: телеканал «360»

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Конкурс «Мисс Котельники» не проводился с 2014 года. Организаторы говорят, что нынешнее мероприятие — это возрождение традиций в городском округе.

«Мы хотели показать именно то, что это конкурс красоты и таланта. Основная цель показать, что у нас много хороших и красивых девочек», — отметил организатор конкурса «Мисс Котельники» Никита Сафонов.

Титул «Вице-мисс Котельники-2019» достался Юлии Тихоновой. А победительницей конкурса стала Алина Смахтина.

Источник фото: телеканал «360»

«Я в шоке! Когда назвали вице-мисс, я думала она уже мисс настоящая. Девочки говорят, Алина — ты мисс. Я в шоке просто. Мне не верится!» — поделилась эмоциями победительница.

Все девушки получили подарки от спонсоров и организаторов, дипломы и наградные ленты. Победительнице вручили главный приз — корону «Мисс Котельники».