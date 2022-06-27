Конкурс «Мисс и Мистер Павловский Посад» провели в Подмосковье

Зрители конкурса смогли наблюдать танцы в стиле Адриано Челентано, полет супермена и бои на мечах. Конкурсанты танцевали, пели и участвовали в дефиле в костюмах из павловопосадских платков.

Всего в конкурсе участвовали 12 конкурсантов. Темой конкурса стал космос.

«Их творчество, их талант, они на самом деле безграничны. У нас многие участники добились довольно хороших высот. Сегодня в нашем жюри Татьяна Высоцкая, которая в 2007 году стала победительницей конкурса, и таких примеров множество», — рассказал директор молодежного центра «Авангард» Денис Моисеев.

Титул «Мистер Павловский Посад» жюри присудило Даниилу Платонову, спортсмену и будущему программисту.

Корону «Мисс» примерила 18-летняя студентка Анастасия Захарова.

В рамках конкурса были также определены победители в таких номинациях, как «Мисс и Мистер Обаяние», «Артистизм», «Оригинальность», «Стиль» и приз зрительских симпатий. В следующем году конкурс будет юбилейным и пройдет в 20 раз.