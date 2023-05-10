10 мая 2023, 16:57
Конкурс методических наставников для школ начался в Подмосковье
Конкурсный отбор наставников общеобразовательных организаций проекта «Школы, которым можно доверять» стартовал в Подмосковье. Его организатором стала Академия социального управления.
Как рассказали в Минобразовании, конкурс проводят для выявления педагогических коллективов, способных передавать свой опыт образовательным организациям Подмосковья, которые нуждаются в методической поддержке.
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«Выбранные впервые школы получают звание „Школа-наставник“ и приступают к работе в проекте, а подтвердившие наставничество продолжают ранее запланированную работу и пересматривают антирисковые программы на следующий период», — добавили в ведомстве.
Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке.
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