Конкурс мастерства среди энергетиков проведут в Ликино-Дулеве | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Конкурс мастерства среди энергетиков проведут в Ликино-Дулеве

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Масштабные соревнования пройдут с 12 по 16 сентября на полигоне Павлово-Посадского филиала «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве. Команды оперативно-ремонтного персонала компании будут состязаться в знании профессии.

Работникам, обслуживающим электроустановки распределительных сетей Московской области, предстоит пройти несколько этапов, среди которых будут теоретические и практические. Например, мастерам нужно будет продемонстрировать знания действующих правил и инструкций, а также показать умение работать с документацией. На практике энергетики покажут, как освободить пострадавшего от действия электрического тока и оказать ему первую помощь, как подключить передвижную дизельную электростанцию, и выполнят другие задания.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, соревнования профессионального мастерства являются одной из значимых проверок уровня компетенций энергетиков, в которой им предстоит демонстрация своих умений и навыков.

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