Подмосковье 28 ноября 2023, 10:51 Конкурс мастерства среди диспетчеров скорой помощи начался в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Конкурс профмастерства среди диспетчеров стартовал в Подмосковье. Организатором стала Московская областная станция скорой медицинской помощи. К участию приглашают фельдшеров и медсестер по приему вызовов.

«На областной станции скорой помощи работает почти 600 диспетчеров. От их труда, опыта и профессионализма зависит назначение вызовов, госпитализация пациентов», — прокомментировала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Итоги конкурса подведут в декабре. Победителям и призерам вручат денежные премии: от 60 до 120 тысяч рублей. Конкурсантам предстоит пройти три этапа, состоящих из онлайн-тестирования, практических заданий с ситуационными задачами и демонстрации практических умений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в регионе.

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