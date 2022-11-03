Конкурс мастерства сотрудников туристической индустрии стартовал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 12:48 Конкурс мастерства сотрудников туристической индустрии стартовал в Подмосковье

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Министерство культуры и туризма Подмосковья рассказало о том, что начинается прием заявок на ежегодный конкурс. На нем будут выбирать лучшего в профессии, которая касается туристической индустрии. Заявки будут приниматься до 24 ноября этого года.

Принять участие в конкурсе могут все, кто работает именно в туристической индустрии Подмосковья. При этом стаж работы именно на этом месте должен составлять не меньше года. Номинаций, по которым будут проводиться соревнования, много. Например, лучший работник по приему в гостиницах, лучший экскурсовод, лучший официант и повар, лучший менеджер по продажам и многое другое.

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Узнать о том, как правильно подать заявку на этот конкурс, можно на официальном сайте. Сам конкурс стартовал сегодня, 3 ноября.

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