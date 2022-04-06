Конкурс мастеров провели в Балашихинском техникуме

Лучших студентов Балашихинского техникума определили на конкурсе профессионального мастерства. Свои умения продемонстрировали студенты специальностей маляр-строитель и токарь, а также начинающие повара.

В День открытых дверей в мастерских Балашихинского тезникума более 30 студентов состязались в своих знаниях и показывали профессиональные таланты на практике.

Будущим поварам, студентам 4 курса, предстояло приготовить два вида фингер-фуда — закуски «на два укуса». Следующим испытанием стала демонстрация нарезки по стандарту World Skills.

Преподаватель Балашихинского техникума Любовь Краузе рассказала о том, что многие студенты-повара уже работают на предприятиях города, соревнуются настоящие профессионалы.

«Состязание проходит на аккредитованной площадке по стандартам World Skills, это самые современные стандарты. Такое оборудование далеко не в каждом кафе, на нем наши студенты обучаются и сегодня показывают свое мастерство», — рассказала преподаватель.

Кроме прочего, студенты приготовили внеконкурсные домашние работы — сладкие композиции и бенто-торты для ветеранов. Победителям этого этапа дали возможность лично вручить подарки ветеранам Великой Отечественной войны. Дарить свои работы участникам ВОВ — многолетняя традиция Балашихинского техникума.

Городской конкурс профессионального мастерства прошел при поддержке администрации Балашихи. Оценивали профессиональные таланты участников представители ведущих предприятий Балашихи и сертифицированные по программе World Skills преподаватели колледжа. Победителей конкурса профессионального мастерства наградили ценными подарками.

Более 300 учеников балашихинских школ пришли в День открытых дверей вдохновиться работами начинающих профессионалов.

«Такие конкурсы проводятся чтобы отследить качество подготовки студентов, увидеть динамику роста. Самое главное для нас в такой день — заинтересовать потенциальных студентов, школьников. В нашем колледже обучаются 720 человек. Они получают знания по четырем профессиям и трем специальностям», — пояснила заместитель директора Балашихинского техникума Галина Еремина.

Гостей Дня открытых дверей ждала также развлекательная программа. На разных площадках студенты провели квесты, викторины и парад профессий. На информационных площадках школьники и их родители могли узнать о правилах поступления в Балашихинский техникум.