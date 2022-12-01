Подмосковье 01 декабря 2022, 16:17 Конкурс «Лучший по профессии» в сфере культуры объявили в Подмосковье

Читать 360tv в

Министерство культуры и туризма Московской области объявило конкурс «Лучший по профессии» для работников сферы культуры. У участников есть возможность получить премию в размере до 350 тысяч рублей.

Конкурсантам предлагают принять участие в семи номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв». Для каждого победителя в номинации предусмотрено денежное вознаграждение в размере от 200 до 350 тысяч рублей.

Реклама

Состязание будет проходить в два этапа. С 1 по 30 декабря участникам необходимо подать заявки и документы в министерство. До 1 февраля 2023 года комиссия будет оценивать презентации, подготовленные участниками.

Реклама

Итоги конкурса подведут в марте следующего года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».