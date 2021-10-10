Конкурс лучших преподавателей техникумов со всей России «Мастер года» стартовал в Королеве

Конкурс «Мастер года» собрал в Московской области лучших преподавателей техникумов и колледжей со всей России. В Королеве определились 85 финалистов, из которых в два этапа выберут только 10. Имена победителей станут известны 15 октября.

Колонна студентов королевского техникума входила в зал с флагами регионов всех участников конкурса. В зале с этот момент собрались 85 финалистов.

Проректор Института развития профессионального образования Елена Комарницкая рассказала, что каждый участник должен провести открытое занятие с теорией, практикой или мастер-классом.

«Будут участвовать ребята с колледжа принимающей стороны. Они друг друга не видели. В том и заключается интрига — показать свое профессиональное мастерство педагога с ребятами которых, ты не знаешь», — отметила Комарницкая.

Участники тянули жребий. Они разъедутся по колледжам Подмосковья, где и выступят. Преподаватели по ветеринарии, сварке, поварскому искусству и еще 45 направлений покажут свои навыки передачи опыта будущим специалистам, а жюри из преподавателей тех же специальностей и представителей Минпросвещения оценят кандидатов.

Немаловажной будет и реакция студентов на конкурсантов. Лучшие пройдут в финальный этап, где нужно будет за 30 минут влюбить в свою профессию неподготовленную аудиторию.

От Подмосковья в финал прошел только один участник — преподаватель Ликино-Дулевского политехнического колледжа ГГТУ Андрей Чистов. И он настроен на победу. Преподавать ему также надо будет в другом городе — в колледже, который он случайно вытянул на жеребьевке, как и другие участники.

«Отрепетированные уроки — их видно, а вот когда ты приезжаешь на таких же правах, как и все, получается очень достойно, классно и здорово. Я прошел через это на подмосковном отборе. Я так же приехал в колледж, увидел 12 ребят, и мы прекрасно провели урок», — рассказал он.

Ранее директор подмосковной гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе стала победителем конкурса «Директор года России — 2021».