27 ноября 2023, 12:12
Конкурс лучших мам прошел в Мытищах
Конкурс Super mama прошел в селе Марфино. Такая программа в городском округе Мытищи проходит ежегодно.
Финальное шоу оформили в стиле романа Фрэнсиса Скотта «Великий Гэтсби». Организаторы в этом году добавили в конкурс новые этапы. Например, для гостей праздника устроили мастер-класс по макияжу.
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Победу в конкурсе Super mama одержала Анастасия Гамазкова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в проведении телемоста для бойцов СВО и их матерей. Его организовали в преддверии Дня матери.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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