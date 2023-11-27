Подмосковье 27 ноября 2023, 12:12 Конкурс лучших мам прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Конкурс Super mama прошел в селе Марфино. Такая программа в городском округе Мытищи проходит ежегодно.

Финальное шоу оформили в стиле романа Фрэнсиса Скотта «Великий Гэтсби». Организаторы в этом году добавили в конкурс новые этапы. Например, для гостей праздника устроили мастер-класс по макияжу.

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Победу в конкурсе Super mama одержала Анастасия Гамазкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в проведении телемоста для бойцов СВО и их матерей. Его организовали в преддверии Дня матери.

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