Подмосковье 23 августа 2023, 15:10 Конкурс «Лесник года» пройдет в Подмосковье 25 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Почти 20 лесничих примут участие в конкурсе на звание лучшего по профессии в Подмосковье. Участники представят все филиалы «Мособллес» и продемонстрируют свои навыки.

В этом году на конкурсе «Лесник года» выступят 19 участников.

Реклама

«Соревнования проходят между лучшими работниками, чтобы выявить самого квалифицированного лесничего региона», — пояснил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Претенденты на звание «Лесник года» пройдут несколько испытаний, чтобы показать знания в области лесного законодательства и пожарной безопасности. Участникам предстоит продемонстрировать практические навыки — изготовить столбы и скворечники, развести и потушить костер, посадить саженцы. Конкурсанты также должны будут определить состав и санитарное состояние лесного участка.

Мероприятие пройдет 25 августа на территории Виноградовского лесничества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».