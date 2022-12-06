Подмосковье 06 декабря 2022, 13:34 Конкурс красоты среди женщин старше 60 лет прошел в Химках

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Конкурс красоты «Гранд Королева 2022» прошел в Химках. Среди конкурсанток 12 женщин в возрасте от 60 до 72 лет. Все они — участницы проекта «Активное долголетие».

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Конкурс талантов для людей старшего поколения прошел в Московской области впервые. С октября дамы готовились к выступлениям — ставили танцы, учили текст, продумывали номера.

Участница конкурса 60-летняя Татьяна Лазарева призналась, что сама подготовила танцевальный номер: придумала движения и день за днем оттачивала их дома. Другие участницы тоже со всей серьезностью подошли к выступлениям.

«Они к нему (конкурсу — прим. ред.) готовились два месяца. То есть, естественно, кто-то, может, худел, кто-то ходил больше. Естественно, делали прически, то есть они к этому стремились. <…> Они сегодня занимались одним — им надо было победить в конкурсе», — сказал гость мероприятия, депутат Мособлдумы Михаил Раев.

Итоги подводило строгое жюри. В него вошли победительницы конкурсов красоты, общественные деятели и представители администрации округа. Пять участниц стали «Гранд королевами», еще семь получили титул «Суперфиналистка».

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