Подмосковье 04 апреля 2024, 12:10 Конкурс красоты прошел в колледже в Щелкове Телеканал «360»

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Конкурс красоты «Мисс весна» прошел в Щелкове. Участие в нем приняли восемь студенток из всех отделений Щелковского колледжа.

До финала конкурса студентки прошли серьезную подготовку. Девушек сначала выбирали онлайн голосованием, затем они обучались искусству дефиле и постигали секреты публичных выступлений, улучшали свои вокальные и хореографические навыки.

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«Всегда важно поддерживать талант, давать нашим студентам себя показать, реализовать. Мы стараемся наших ребят поощрять и давать возможность развиваться», — сказала заместитель директор по воспитательной работе Щелковского колледжа Светлана Тараскина.

Восемь красавиц весь вечер демонстрировали гостям собственные таланты и умения. На испытании «Ужин на двоих» девушкам предстояло сервировать стол в духе одного из праздников. Каждая участница представила визитную карточку и продефилировала в вечернем наряде.

«Я счастлива видеть, что ребята, как один коллектив, сопереживают друг другу, поддерживают. Какую колоссальную работу они проделали еще до конкурса, подготовив такие великолепные номера», — отметила директор Щелковского колледжа Флора Бубич.

Результат выступлений определяли по сумме баллов за все конкурсные состязания. Титул «Мисс весна» получила Варвара Барченко. Каждая конкурсантка стала победительницей в одной из номинаций. Все девушки получили подарки от спонсоров и организаторов, дипломы и наградные ленты.

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