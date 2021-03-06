Конкурс красоты «Мисс провинциалочка 2021» прошел в Зарайске
Конкурс красоты «Мисс провинциалочка 2021» прошел в деревне Мендюкино под Зарайском. За титул боролись шесть девушек в возрасте от 16 до 19 лет. В числе членов жюри конкурса был и корреспондент «360».
В жюри также было все руководство городского округа Зарайск. Зал был полон. Все билеты проданы.
Все конкурсантки — жительницы городского округа Зарайск. Девушки учатся в школах и колледжах. Кто на врача, кто на воспитателя. Но каждая из них не против попробовать себя на подиуме.
Девушкам предстояло пройти несколько конкурсных заданий. Показать свое красноречие, представить авторский проект, продемонстрировать творческие способности. Одна из конкурсанток — Алена, —исполнила бальный танец в паре со своим молодым человеком Евгением.
Были в конкурсе и трогательные моменты. Например, участница под № 3 Валерия Прохорова, читала на сцене стихотворение, посвященное маме. И вдруг сбилась. Девушка расплакалась. А за несколько минут до выхода на сцену, она рассказала, что приготовила это стихотворение, не просто так. Валерия рассказала о том, что в последнее время у нее напряженные отношения с мамой и стихотворение было прочитано в знак того, что девушка готова меняться.
Победительницей традиционного конкурса красоты стала Любовь Парфенова. Девушка самая старшая из участниц. Ей 19 лет.