Конкурс красоты «Мисс провинциалочка 2021» прошел в Зарайске

Конкурс красоты «Мисс провинциалочка 2021» прошел в деревне Мендюкино под Зарайском. За титул боролись шесть девушек в возрасте от 16 до 19 лет. В числе членов жюри конкурса был и корреспондент «360».

В жюри также было все руководство городского округа Зарайск. Зал был полон. Все билеты проданы.

Все конкурсантки — жительницы городского округа Зарайск. Девушки учатся в школах и колледжах. Кто на врача, кто на воспитателя. Но каждая из них не против попробовать себя на подиуме.

Источник фото: телеканал «360»

Девушкам предстояло пройти несколько конкурсных заданий. Показать свое красноречие, представить авторский проект, продемонстрировать творческие способности. Одна из конкурсанток — Алена, —исполнила бальный танец в паре со своим молодым человеком Евгением.

Были в конкурсе и трогательные моменты. Например, участница под № 3 Валерия Прохорова, читала на сцене стихотворение, посвященное маме. И вдруг сбилась. Девушка расплакалась. А за несколько минут до выхода на сцену, она рассказала, что приготовила это стихотворение, не просто так. Валерия рассказала о том, что в последнее время у нее напряженные отношения с мамой и стихотворение было прочитано в знак того, что девушка готова меняться.

Источник фото: телеканал «360»

Победительницей традиционного конкурса красоты стала Любовь Парфенова. Девушка самая старшая из участниц. Ей 19 лет.