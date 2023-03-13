13 марта 2023, 02:15
Конкурс красоты «Мисс и миссис Сергиев Посад — 2023» прошел в Подмосковье
В Сергиевом Посаде провели масштабный конкурс красоты «Мисс и миссис Сергиев Посад — 2023». Его победительницей стала Юлия Фишер, став лучшей среди 26 конкурсанток.
Всего в ходе отбора на конкурс было рассмотрено более 100 заявок. Мероприятие было организовано модельной школой KKMODEL SCHOOL.
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«Такой масштабный конкурс красоты в Сергиевом Посаде не проводился более 15 лет. Сегодняшнее мероприятие — это настоящий праздник красоты, женственности и весны», — отметила руководитель модельной школы Кристина Хотова.
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В ходе конкурса жюри также определило победительниц и в других номинациях. Лучшей «Юной мисс» стала Елизавета Павлюк, в номинации «Миссис» победу одержала Ольга Щирова.
Для всех гостей конкурса выступила певица Азиза, показали яркое шоу.
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