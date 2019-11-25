Конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья прошел в Подмосковье

Впервые в Московской области прошел конкурс «Мисс Душа Подмосковья-2019». В нем участвовали девушки с ограниченными возможностями здоровья. Среди них — параспортсменки, участницы соревнований по армрестлингу, танцам и теннису. За спиной у девушек непростые отборочные этапы.

Источник фото: телеканал «360»

Яркий макияж, уложенные локоны и последние наставления перед выходом на сцену. Для этих красоток нет границ.

Елена Готовцева из Серпухова решила поразить строгое жюри вальсом. Несколько лет назад девушка попала в аварию и с тех пор не ходит. Но это не мешает ей выигрывать крупные чемпионаты по бальным спортивным танцам, она входит в сборную Московской области.

«Занимаюсь спортивными бальными танцами я уже шесть лет, ежегодно мы принимаем участие во всероссийских соревнованиях. Это чемпионат России, Кубок России. Много куда выезжали в разные города. Мне это дело очень нравится», — рассказала Елена Готовцева, участница конкурса «Душа Подмосковья».

Источник фото: телеканал «360»

Королев, Дмитров, Балашиха — финалистками стали десять девушек из разных уголков Подмосковья. Конкурс красоты предложила организовать мастер спорта по стрельбе из лука, чемпионка Европы и победительница паралемпийских игр в Рио-де-Жанейро Ирина Российская.

«У нас был этап отбора — девушки подавали заявки, присылали фотографии, видеоролики, заполняли анкеты. Было подано более двадцати заявок, и мы уже из них отобрали», — объяснила Ирина Российская, организатор конкурса «Душа Подмосковья».

Несколько месяцев девушки готовились к финалу конкурса. Позади подготовка презентации, фотосессии и репетиции. И все ради того, чтобы доказать — у красоты границ не существует.

Источник фото: телеканал «360»

Поддержать девушек приехали не только родные и близкие, но и звезды российской эстрады, кино и телевидения.

«Красота не имеет границ. Именно потому что космос создан как необыкновенный выброс господней энергии в пространство — она везде, просто ее нужно увидеть», — отметил Александр Цуркан, актер.

Конкурс «Душа Подмосковья-2019» завершился поздним вечером. Победила Вера Беликова из Раменского, а вот Елена Готовцева завоевала титул «Мисс улыбка». Финалисткам вручили дипломы и ценные призы. Организаторы уже пообещали — конкурс обязательно проведут и в следующем году.