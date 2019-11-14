Конкурс «Космос» в Королеве: участники встретятся с космонавтами и посетят мастер-классы

39-й Всероссийский молодежный конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос» стартовал в космической столице России — Королеве. Конкурс посвящен памяти летчика-космонавта Александра Сереброва. Для борьбы за победу в Подмосковье приехали почти 200 участников.

В этом году конкурс проводит Технологический университет при поддержке госкорпорации «Роскосмос», Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз».

В Королеве собрались около 200 финалистов в возрасте от 12 до 30 лет со всей России и из-за рубежа. Они были выбраны из 700 участников заочного отборочного этапа. Торжественная церемония состоялась в главном зале ЦДК имени Калинина.

Перед началом торжества гости и участники конкурса осмотрели выставку макетов и изделий ракетно-космической техники, представленных Роскосмосом в холле королевского Центрального дома культуры. Студенты Технологического университета провели для всех желающих экскурсию и подробно рассказали о каждом экспонате.

Источник фото: Технологический университет

Ректор Технологического университета Татьяна Старцева, обращаясь к собравшимся, сказала: «Мы рады, что выиграли федеральный грант на проведение этого конкурса в Королеве на базе Технологического университета. Это неслучайно, ведь наш вуз готовит кадры именно для ракетно-космической отрасли. И, возможно, кто-то из сегодняшних участников конкурса захочет продолжить познавать космос вместе с нашим вузом».

Татьяна Старцева выразила уверенность в том, что конкурс «Космос» сможет вдохновить молодежь заниматься наукой, интересоваться космосом, трудиться и преумножать достижения мировой космонавтики.

Источник фото: Технологический университет

Заместитель главного конструктора по космическому оборудованию и снаряжению научно-производственного предприятия «Звезда», Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Александр Лазуткин рассказал гостям церемонии об истории создания конкурса, жизни и заслугах летчика-космонавта Александра Сереброва, стоявшего у истоков профориентационной работы с молодежью. Его память собравшиеся почтили минутой молчания.

Студенты Технологического университета к праздничному дню подготовили творческие номера.

В течение следующих дней участников конкурса ждут встречи с космонавтами и специалистами Роскосмоса, мастер-классы по освоению современных цифровых технологий, экскурсии на ведущие космические предприятия России и защита их инженерных проектов на финальной научно-практической конференции.

С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте конкурса «Космос».